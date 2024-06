Cinque ore di spettacolo a Cagliari per firme sul lavoro

Cultura e spettacolo in piazza a Cagliari per ricordare che anche in Sardegna l'occupazione è precaria. E che i salari sono molto bassi. Artisti sul palco sabato prossimo in piazza del Carmine per la Staffetta per il lavoro. Musica e sketch per rilanciare il messaggio promosso dalla Cgil. Ma anche per raccogliere firme per i quattro quesiti referendari per migliorare le condizioni di chi lavora.

"In Sardegna - ha spiegato il segretario regionale della Cgil Fausto Durante- abbiamo già raccolto ventimila firme nel giro di un mese e mezzo. Ma contiamo di raddoppiare questi numeri, anzi di arrivare a quota 50mila. Molte leggi approvate in questi anni reso il lavoro meno stabile e meno tutelato. Per questo vogliamo avviare un percorso che renda concreto l'articolo numero uno della costituzione. In particolare ci riferiamo a due leggi del jobs act: dopo l'entrata in vigore non c'è reintegrazione per licenziamento ingiusto, ma solo risarcimento. Vogliamo cancellare - ha proseguito Durante - un regime di disparità e discriminazione per aziende sopra e sotto in quindici dipendenti. Poi c'è la piaga della precarietà sintetizzato in un nome: contrato a termine. Sta proliferando perché non si è più obbligati a indagare la causa della scelta del contratto a termine. Altro problema, la questione dei subappalti a cascata".

Simona Fanzecco, segretaria generale della Cgil Cagliari, ha ribadito il concetto: "Vediamo tanti ragazzi e ragazze - ha detto- anche qualificati che non lavorano: vogliamo che non debbano lasciare la Sardegna. È importante, anche attraverso l'arte, rimettere il lavoro al cento e modificare le norme che hanno precarizzato il lavoro: cultura e spettacolo possono rilanciare questo messaggio. Perchè il lavoro precario o sottopagato significano anche incertezza per il futuro delle nuove generazioni".

Sul palco dalle 18 anche Lucido Sottile, Armeria dei briganti, Joe Perrino, Matteo Sau e tanti altri per cinque ore di spettacolo.



