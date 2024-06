Carbonia prima in Sardegna per incremento presenze turismo

Turismo in crescita a Carbonia: con il 72% di incremento di presenze è la località dell'Isola che ha fatto registrare il miglior balzo in avanti dal 2022 al 2023.

Il risultato è certificato dall'Osservatorio turismo 2023. Al secondo posto Tertenia, più 52%. Poi Tempio, Nuoro, Arborea e Gairo.

Carbonia si gode il primato: "Si tratta di un successo che ci riempie di orgoglio - commenta il sindaco Pietro Morittu - e ci fa davvero piacere perché premia la nostra politica orientata alla valorizzazione a tutto tondo del sistema museale e turistico-ricettivo della città, accompagnata dall'organizzazione di numerose iniziative culturali e di spettacolo che hanno consentito a Carbonia di fare un balzo in avanti importante, con l'auspicio che questo sia soltanto il primo passo, foriero di un'ulteriore e costante crescita futura".

Anche l'assessore comunale al Turismo Michele Stivaletta "esprime la sua soddisfazione per un dato confortante, che ci spinge a lavorare ancora di più. L'interazione e il lavoro costante iniziano a dare i primi risultati. Lo sviluppo del settore turistico deve orientare le nostre scelte politiche future promuovendo nel contempo l'artigianato, il commercio, le attività produttive e le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio".

Soddisfazione anche dall'assessorato alla cultura. "Carbonia - spiega la responsabile Giorgia Meli - si conferma città in grado di presentare un'offerta culturale e di spettacoli sistemica in linea con le esigenze della popolazione e di visitatori e turisti, che vedono nella nostra città un importante polo di aggregazione, location ideale per l'organizzazione di grandi eventi di ampio respiro, capaci di richiamare migliaia di persone".



