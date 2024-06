Calcio: Cagliari, trattative con l'Empoli per liberare Nicola

Trattative in corso tra Cagliari ed Empoli: di mezzo il trasferimento in rossoblù dell'allenatore Davide Nicola. Ma nell'accordo potrebbe rientrare anche Marin, centrocampista di proprietà del Cagliari in prestito proprio alla società toscana.

Per il momento bocche cucite, ma domani parla Nereo Bonato, il direttore sportivo rossoblù, in una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Non ci sarà l'annuncio ufficiale, perché, anche se ormai i giochi sono fatti, ci sono molti dettagli da definire. Soprattutto di ordine economico: quanto costa liberare Nicola? La prima puntata, tra oggi e il 14, passa proprio attraverso Marin, in Toscana da due stagioni: l'Empoli potrebbe esercitare il diritto di riscatto fissato alla cifra di 2 milioni. Oppure farlo tornare al Cagliari per poi inserirlo (pagandolo di meno) nell'intesa per Nicola. È una partita a scacchi, ma ogni mossa ha dei tempi prestabiliti. Il Cagliari vorrebbe regolarizzare l'ingaggio il più presto possibile. Ma nel gioco delle parti deve stare ad ascoltare le richieste dell'Empoli che ha il vantaggio di un altro anno di contratto con Nicola.

Anche la società toscana, però, non può perdere troppo tempo perché a sua volta deve cercare e trovare un nuovo allenatore.

C'è un nuovo direttore sportivo in arrivo all'Empoli, Roberto Gemmi. E il successore di Nicola potrebbe anche essere Eusebio Di Francesco, proprio il mister che ha portato in Italia Marin dall'Ajax ai tempi del Cagliari.

Nella maxi trattativa potrebbe essere coinvolto anche il centrale dell'Empoli, Sebastiano Luperto, classe 1996, ex Napoli. Ma questa operazione dovrebbe essere legata al destino di Mina, ancora al Cagliari, ma richiesto dal Cruzerio in Brasile. E anche dall'eventuale cessione di Dossena, giocatore che piace molto alla Fiorentina. Nicola intanto si starebbe già consultando con Bonato per le prime operazioni di mercato. Per il momento Oristanio e Shomurodov dovrebbero tornare rispettivamente all'Inter e alla Roma. Salvo poi eventualmente riaprire la trattativa dopo il 14. Gaetano, ritornato subito a Napoli, potrebbe invece rientrare nei piani del Cagliari: dipenderà da Conte e da Nicola. Intanto il Catanzaro potrebbe esercitare, sempre entro il 14, il diritto di riscatto per Veroli, difensore mancino che ha fatto bene in B e sta facendo molto bene anche in Under 21. Entro il 17, però, il Cagliari può esercitare il controriscatto.



