Vela: tutto pronto a Porto Cervo per l'europeo J/24

Tutto pronto allo Yacht Club Costa Smeralda per accogliere armatori ed equipaggi del monotipo J/24: il campionato europeo è in programma da mercoledì 12 a domenica 16 giugno.

Al momento i concorrenti sono impegnati con i controlli di stazza e il perfezionamento delle iscrizioni.

La manifestazione è organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda con l'International J/24 Class Association e l'Associazione Italiana Classe J/24 sotto l'egida della Federazione Italiana Vela e di World Sailing. Range Rover, partner istituzionale dello YCCS, supporta la regata come Title sponsor.

Lungo 7.32 metri, pari a 24 piedi da cui il nome, il J/24 ha fatto la storia dello yachting proponendo la monotipia tra le barche a chiglia. Venne disegnato dall'americano Rod Johnstone a metà degli anni Settanta, la sua produzione in serie partì nel 1977. Si stima che ad oggi siano state costruite almeno 5.500 unità in tutto il mondo ed è ben diffusa in almeno 27 nazioni.

Questo piccolo yacht ha contribuito significativamente a diffondere nel mondo la vela sportiva e tanti grandi nomi della vela hanno vinto in passato campionati internazionali di J/24.

Le 50 barche presenti provengono da 21 Paesi, per un totale di oltre 250 velisti presenti. La Germania è la nazione estera più rappresentata, con 9 barche seguita da Gran Bretagna e Ungheria con 3 yacht ciascuno. I concorrenti italiani sono 28.

Da segnalare, inoltre, due equipaggi extra europei, uno dall'Australia e uno dagli USA, i cui risultati non saranno inseriti nel punteggio per il campionato europeo.



