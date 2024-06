Spaccio di cocaina e marijuana in Gallura, 11 arresti

Undici persone sono state arrestate oggi dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Porto Cervo, otto delle quali in carcere, con l'accusa di spaccio di droga in Gallura.

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato poco più di un chilo di marijuana, 19 grammi di hashish e 6.800 euro in contanti.

Le indagini, coordinate dalla Procura della di Tempio Pausania, hanno scoperto un traffico di stupefacenti che riguardava La Maddalena, Olbia, Loiri Porto San Paolo e Porto Rotondo, luoghi in cui nel periodo estivo la concentrazione di turisti è molto elevata.

Tra il settembre e il novembre del 2023 sono state scoperte più di 70 cessioni di droga, prevalentemente di cocaina e circa due chili di marijuana, destinata ai distributori sparsi sul territorio gallurese.

Da quanto emerso, gli spacciatori di La Maddalena erano in grado di garantire agli assuntori un approvvigionamento di cocaina di circa 250 grammi ogni dieci giorni.



