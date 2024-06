Comunali: a Monserrato Locci e Picciau vanno al ballottaggio

Monserrato è l'unico Comune con più di 15mila abitanti, al voto in queste amministrative, che va al ballottaggio.

La sfida, tra due settimane, sarà tra il sindaco uscente Tomaso Locci, sostenuto da tre liste, che ha ottenuto il 40,2% delle preferenze, e Valentina Picciau, che contava su quattro liste, attestatasi al 21,5%.

Gli altri due candidati a sindaco di Monserrato erano Alberto Corda (19,4%) ed Efisio Sanna (18,7%).

Si voterà domenica 23 dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno, dalle 7 alle 15.



Barbara Pusceddu eletta sindaca a Sinnai col 61,6%

Barbara Pusceddu è di nuovo sindaca di Sinnai, uno dei cinque Comuni con oltre 15mila abitanti al voto in questa tornata elettorale.

La candidata del centrosinistra, uscente vicesindaca, è stata eletta con il 61,68% delle preferenze, davanti ad Aurora Cappai, ex assessora ai Lavori pubblici (Forza Italia e due civiche) che ha ottenuto il 30,39%.

Staccato il terzo candidato, Aldo Lobina (Sinnai Libera), ex consigliere di minoranza, che si è fermato al 7,93%.

Barbara Pusceddu aveva già guidato il Comune dal 2011 al 2016.

