Un concerto ricorderà Giuni Russo a vent'anni dalla morte

La carriera artistica di Giuni Russo è sempre stata caratterizzata dalla sua straordinaria voce e versatilità: icona unica nel suo genere, ha esplorato una vasta gamma di generi, dalla musica leggera al jazz, dal pop all'opera, fino alle influenze della musica etnica, mostrando una curiosità senza pregiudizi. Un concerto, 'Voci parallele', a lei dedicato a vent'anni esatti dalla prematura scomparsa avvenuta a 53 anni a causa di un tumore contro il quale combatteva da tempo, celebra il suo importante contributo alla musica italiana con la partecipazione di grandi artisti, che le renderanno omaggio all'Auditorium della Nuvola di Roma, il 14 settembre alle 21, per la rassegna Eur Culture. Brani come "Un'estate al mare", scritto da Franco Battiato, "Alghero", "La Sua Figura", "Mediterranea" e "Morirò d'amore" rivivranno ancora una volta per essere condivisi e ricordati grazie ad Alice con Carlo Guaitoli (pianista ospite), Antonella Ruggiero, Arisa, Dulce Pontes, Irene Grandi, Laura Catrani, Mario Incudine con Antonio Vasta (polistrumentista ospite), Tenores di Neoneli, Paolo Fresu, Rita Pavone, Ron, Roberto Cacciapaglia, Simone Cristicchi e Amara, con un contributo video di Tiziano Ferro.

Ad accompagnarli, il quartetto d'archi Roma Tre Orchestra String Quartet e la sezione ritmica composta da Antonello D'Urso alle chitarre, Andrea Torresani al basso, Giordano Colombo alla batteria, Fabio Gangi alle tastiere, Stefano Medioli al pianoforte e direzione musicale.

Il concerto è prodotto da Imarts di Carpi (Modena) con Maria Antonietta Sisini, musicista e produttrice di Giuni Russo da sempre, in collaborazione con Eur Culture.



