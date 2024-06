Siccità: 'subito vaucher per acquisto foraggi e più autobotti'

L'associazione Agricola Centro Studi Agricoli, guidata dal presidente Tore Piana, chiede urgentemente l'intervento diretto della Regione sulla drammatica situazione dovuta alla siccità che ha colpito alcuni territori della Sardegna, in particolare la Baronia, Posada e l'Ogliastra.

"Bisogna da subito dichiarare lo stato di calamità naturale - incalza Piana - ed attivare tutte le misure previste dalle leggi, come quella del blocco sul pagamento dei contributi Inps e il posticipo delle cambiali agrarie e dei mutui in scadenza".

Non solo. L'associazione chiede inoltre la distribuzione di voucher per l'acquisto di foraggio per gli animali in proporzione al numero dei capi che ciascun allevatore possiede, l'incrementato del servizio di autobotti per garantire l'abbeveraggio del bestiame coinvolgendo la Protezione civile anche per agevolare e favorire l'acquisto di serbatoi di acqua da collocare nelle aziende agricole. "Non c'è un minuto da perdere - avverte Piana - servono decisioni rapide da parte della Regione".



