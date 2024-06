Pitzalis direttore di Scienze politiche dell'ateneo di Cagliari

È Marco Pitzalis, ordinario di Sociologia dei processi culturali, il nuovo direttore del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università di Cagliari. Succede al professor Mariano Porcu. Del dipartimento fanno parte 55 tra professori e ricercatori e nove amministrativi.

Negli ultimi anni ha ottenuto importanti risultati tanto che nel 2022 si è classificato all'ottavo posto tra i dipartimenti dell'area delle Scienze Politiche e Sociali. Il dipartimento "ha le energie per continuare a sviluppare questa linea aumentando ulteriormente lo sforzo per l'internazionalizzazione nella didattica e nella ricerca - sottolinea Pitzalis -. In questa direzione si dovranno moltiplicare le collaborazioni con le istituzioni, le associazioni, le amministrazioni, le scuole, gli enti di ricerca e le imprese innovative nel territorio dell'Isola in una prospettiva di continua apertura e innovazione".

Insieme a Pitzalis sono stati eletti anche i coordinatori dei corsi triennali di laurea in Scienze Politiche (Federica Falchi) e in Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (Luca Pantaleo). Confermati i coordinatori uscenti nei corsi di laurea magistrale in Innovazione Sociale e comunicazione, in Relazioni internazionali e in Scienze delle pubbliche amministrazioni, rispettivamente Emiliano Ilardi, Christian Rossi e Barbara Barbieri. Nominato infine Alessandro Lovari come coordinatore del dottorato in Ricerca e innovazione sociale".



