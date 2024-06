Pietre 'rubate' a S.Teodoro in valigia, turisti fermati a Olbia

Stavano per imbarcarsi sul traghetto per Civitavecchia con un carico di pietre 'rubate' dalle spiagge di San Teodoro: una famiglia di Faenza è stata fermata questa mattina al porto Isola Bianca di Olbia dagli agenti della Security dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna.

Il maltolto, due sassi di grandi dimensioni più alcuni di piccola taglia, è stato trovato all'interno di due sacchi nel bagagliaio dell'auto e subito segnalato alla sezione operativa territoriale dell'Agenzia delle Dogane per le attività d'ufficio.



