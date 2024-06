Peschereccio si incaglia nel mare dell'Asinara, tutti salvi

Paura nella notte sulle coste dell'Asinara per un peschereccio rimasto incagliato sul fondale marino nella zona di Cala Reale.

L'allarme è stato lanciato intorno alla mezzanotte dall'equipaggio del peschereccio, imbarcazione lunga 27 metri, che ha richiesto soccorso alla sala operativa della Capitaneri di porto di Porto Torres, comunicando di essere rimasti incagliati e di avere una grossa falla nello scafo e di imabracare grandi quantità di acqua.

In aiuto al peschereccio sono arrivati sul posto una motovedetta dalla Guardia costiera, una dei vigili del fuoco e un diving locale, intervenuto su richiesta della sala operativa.

L'equipaggio è stato portato in salvo, nessuno è rimasto ferito.

Secondo le prime verifiche l'incidente non ha causato inquinamento ambientale e il peschereccio non rischia l'affondamento.

La Capitaneria di Porto Torres ha aperto un'inchiesta sulle cause dell'incidente e dalle prime ore del mattino sono in corso le ispezioni, anche subacquaee per valutare le operazione da intraprendere per disincagliare l'imbaracazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA