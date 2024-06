Comunali: prime proiezioni Cagliari, Massimo Zedda al 58,6%

Arrivano dati più centrati mentre nei seggi del comune di Cagliari si procede allo spoglio delle elezioni amministrative. Sono quelli delle proiezioni commissionate dalla Rai al Consorzio Opinio Italia, con una copertura al momento dell'8% del campione alle 15.16. Dai risultati diffusi, nel capoluogo sardo non ci sarebbe bisogno di andare al turno di ballottaggio, confermando gli exit poll usciti a chiusura urne: Massimo Zedda del campo largo viene dato al 58,6%, la sfidante di centrodestra Alessandra Zedda al 35,8%.

Fermi al 2,5% Giuseppe Farris con la sua CiviCa 2024 e all'1,9% Claudia Ortu di Potere al popolo. Non rilevata invece la quinta candidata Emanuela Corda, ex cinquestelle ora alla guida della lista Alternativa.



