E' del 57,99% l'affluenza definitiva in Sardegna per le elezioni comunali, in aumento rispetto al 55,19% delle precedenti amministrative.

Nei cinque Comuni con oltre 15mila abitanti al voto, a Cagliari si è recato alle urne il 55,58% degli aventi diritto.

A Sassari ha votato il 58,95%, ad Alghero il 58,67%.

A Monserrato l'affluenza è stata del 56,57%, a Sinnai del 57,27%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA