Atterraggio d'emergenza per un volo privato a Olbia

Un aereo privato, diretto in Inghilterra, è stato fatto atterrare questo pomeriggio in condizioni di emergenza nell'aeroporto di Olbia "Costa Smeralda".

Il comandante del velivolo, senza passeggeri a bordo, ha comunicato alla torre di controllo di avere alcuni problemi idraulici e subito dopo è stato fatto atterrare in sicurezza sulla pista dello scalo gallurese.

Durante le fasi di atterraggio, però, l'aereo ha perso dei liquidi che si sono riversati sulla pista. Questo ha comportato la chiusura momentanea dello scalo per portare a termine le operazioni di pulizia e messa in sicurezza della pista.

Si segnalano ritardi negli arrivi del volo operato da Volotea proveniente da Torino e di quello da Monaco di Baviera della compagnia Lufthansa.

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale è al lavoro per ripulire la pista. A coordinare le operazioni di messa in sicurezza e vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni aeroportuali, gli agenti della Polizia di frontiera guidati dal dirigente Christian Puddu.





