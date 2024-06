Uta, due escursionisti francesi soccorsi nel sentiero oasi Wwf

Due escursionisti francesi si infortunati lungo il sentiero Corbezzolo nell'Oasi del Cervo e della Luna, riserva Wwf nel comune di Uta e sono stati salvati dagli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna. L'allarme è stato ricevuto dalla centrale operativa del 118 alle 12.40 ed è stato inoltrato immediatamente al turno in guardia attiva.

I due coniugi, entrambi ottantenni, sono scivolati procurandosi dei traumi agli arti: impassibile per entrambi proseguire l'escursione. Sul posto anche altri undici tecnici provenienti dalle stazioni di Cagliari e Iglesias. Gli infortunati sono stati raggiunti e stabilizzati. L'uomo ha avuto bisogno del trasporto con la tecnica della portantina, la moglie, avendo riportato solo delle escoriazioni, è stata accompagnata a piedi fino al parcheggio della biglietteria Sa Canna. Entrambi sono stati presi in carico dall'ambulanza Volontari Soccorso Sardegna Capoterra che li ha condotti in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA