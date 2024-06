La Swimtheisland di nuoto di San Teodoro a Mattia Castello

La Classic Swim di 3200 metri e la Long Swim di 6000 metri hanno chiuso la due-giorni di Swimtheisland San Teodoro, manifestazione organizzata da Three Experience e TriO Event nella spiaggia de La Cinta. In gara 264 uomini e 185 donne, provenienti dall'Italia (420 atleti) e da altre dodici nazioni.

Nella Classic Swim, vittoria di Mattia Tarchin che, con un tempo di 46'32", ha preceduto Alessandro Sterni e Fabio Tadini.

Nel femminile, successo di Greta Guarnieri, che ha completato il percorso in 49'02" e preceduto Claudia Pastorino e Laura Manera.

A misurarsi con la distanza di 3200 metri della Classic anche gli atleti che hanno optato per la Combined, che prevedeva due distanze in due giorni: ieri la Short Swim di 1800 metri e oggi la Classic Swim di 3200 metri. La somma dei tempi ha premiato nel femminile Emma Lochi, che ha chiuso in 1h11'03" davanti alla turca Pinar Arpinaravsar e a Gloria Bacchin. Nel maschile successo di Mattia Castello che ha completato la gara in 55'55" vincendo la sfida con Alessandro Addis e lo spagnolo Haigor Aranguren Fuerte.

Il classe 1999 Mattia Castello non si è risparmiato e, dopo aver completato la Classic, è tornato sulla linea di partenza per disputare anche la Long, che ha dominato con un tempo 1h12'20". In seconda e terza posizione Jacopo Ceruti e Andrea De Censi, portacolori di Project Sport che hanno chiuso con un secondo di distacco l'uno dall'altro e un ritardo di 5'36" sul vincitore. Quarto tempo assoluto e primo tra le donne per Giulia Fenu di Swim in action (1h26'48") davanti a Camilla Viganò, quita assoluta, ed Emma Festa.



