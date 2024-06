Europee: in Sardegna alle 19 ha votato il 28,9%

Per le elezioni Europee alle 19 ha votato in Sardegna il 28,98% degli aventi diritto contro una media nazionale del 40,8%. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo a sezioni completate, 1.844 su 1.844. L'Isola si conferma la peggiore in Italia per l'affluenza, tallonata dalla 'gemella' della circoscrizione Isole, la Sicilia con 29,06%.

Anche in questa rilevazione, il traino arriva dalle città più grandi: Cagliari con il 33,61% e Sassari con il 32,66%. Seguono a distanza il sud Sardegna con il 24,25%, Oristano con il 23,81 e Nuoro con il 22,66%.



