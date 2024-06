Election day: a Cagliari affluenza media oltre il 30%

Ha mediamente superato la soglia del 30% l'affluenza alle 12 nel capoluogo della Sardegna per le elezioni europee e comunali. In particolare, secondo i dati raccolti nelle diverse sezioni cittadine, per elezione del sindaco e del consiglio comunale di Cagliari i votanti sono stati 39.975 su 132.312 aventi diritto, pari al 30,21%; per l'elezione del presidente e del consiglio della municipalità di Pirri 7.451 votanti su 24.445 (30,48%); per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, 40.025 votanti su 127.778 aventi diritto per una percentuale del 31,32.





