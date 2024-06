Comunali: Fasolino si riconferma a G.Aranci, quorum superato

Giuseppe Fasolino si riconferma sindaco di Golfo Aranci per il terzo mandato. Unico candidato in corsa, l'esponente dei Riformatori sardi ha superato il quorum richiesto per l'elezione alle 12, quando l'affluenza ha toccato il 40,33%. Oltre 900 i voti incassati, così ha oltrepassato la soglia degli 842 fissata per tornare a guidare il comune in quanto unico candidato.

"Abbiamo raggiunto il quorum, ma eravamo convinti che la comunità si sarebbe dimostrata matura e sarebbe andata a votare", ha dichiarato all'ANSA a conclusione dello spoglio delle schede - Adesso abbiamo il compito di lavorare per riunire i golfarancini e la comunità, e la squadra che mi ha sostenuto, fatta di persone giovani e motivate, riuscirà in questo scopo".

Consigliere regionale in quota Riformatori sardi, Fasolino si appresta dunque a ricoprire per la terza volta l'incarico di primo cittadino di Golfo Aranci. A sostenerlo la lista SìAmo Golfo Aranci Rudalza, composta da dodici candidati tra cui due consiglieri uscenti, Giuseppe Langella e Alessandra Feola.

"Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto - ha sottolineato il neoeletto - aspettiamo l'ufficialità per festeggiare, ma i numeri ci danno sicurezza. Mi sento di ringraziare tutti i candidati per il loro impegno e apporto a questo progetto".



