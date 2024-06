Comunali: eletti 4 dei 5 sindaci sardi in corsa solitaria

Quattro dei cinque candidati sindaci in corsa solitaria per la conquista dei loro comuni sono stati eletti nel pomeriggio grazie al superamento del quorum del 40%. Terzo mandato a Golfo Aranci per Giuseppe Fasolino.

L'esponente dei Riformatori sardi ha superato il quorum richiesto per l'elezione alle 12, quando l'affluenza ha toccato il 40,33%. Oltre 900 i voti incassati, così ha oltrepassato la soglia degli 842 fissata per tornare a guidare il comune in quanto unico candidato.

A Villagrande Strisaili con il 56,82% si è riconfermato l'uscente Alessio Seoni, 50 anni, a capo della civica A 100 e prusu.

Torna alla guida del comune per un secondo mandato consecutivo anche il sindaco di Ortueri Francesco Carta.

Professionista di 47 anni, è stato eletto con un quorum del 46,54% e ha il supporto di 12 candidati consiglieri della lista Animu Ortueri.

A Villanova Monteleone è infine riuscito il tentativo di riprendere il governo del paese a Quirico Meloni, 56 anni, ex sindaco negli anni passati. La sua elezione arriva con un quorum del 60,54%.

Devono ancora aspettare invece i cittadini di Serrenti, dove il quorum non è stato ancora raggiunto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA