Alle 12 ha votato in Sardegna per le elezioni comunali il 31,5% degli aventi diritto. E' quanto emerge dal portale Eligendo del ministero dell'Interno. Sono interessati a questa tornata amministrativa 27 comuni su 377, per un totale di 415mila elettori. Ieri sera alle 23 aveva votato il 18,2%. L'affluenza più alta si è registrata nel sud Sardegna con il 37,40%, tallonata da Nuoro con 37,32%, quindi Cagliari (30,73%), Oristano (32,69%) e Sassari (31,36%).



