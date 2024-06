La candidata sindaco del centrodestra, Alessandra Zedda, ha votato questa mattina al Pacinotti, sezione 428. Domani pomeriggio seguirà lo spoglio delle comunali nella sua sede elettorale in città. E' stata l'ultima a votare dei 5 candidati in corsa per la conquista di Palazzo Bacaredda, gli altri quattro lo avevano fatto ieri.





