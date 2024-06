Vela: lo Swan 115 Moat vince la Armani Superyacht Regatta

Con la vittoria nella giornata conclusiva della Giorgio Armani Superyacht Regatta, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con il Title sponsor Giorgio Armani, lo Swan 115 Moat del socio YCCS Juan Ball si è imposto per due punti sull'RP-Nauta 100 Morgana.

Il vento da est-sudest tra i 12 e 15 nodi, con raffiche superiori ai 20 nodi, ha permesso a entrambe le divisioni, Superyacht e Southern Wind Rendezvous, di completare agevolmente il percorso definito dal comitato di regata: la circumnavigazione in senso antiorario delle isole di Caprera e La Maddalena, per fare ritorno davanti a Porto Cervo attraverso il canale di La Maddalena e il Passo delle Bisce per un totale di circa 26 miglia. Per gli yacht impegnati nel Southern Wind Rendezvous, il percorso è stato accorciato alla Secca di Tre Monti evitando così di esporre gli equipaggi all'onda di bolina nelle ultime miglia prima dell'arrivo.

Buono l'avvio di Morgana, che è riuscita a tallonare la più performante Moat nel lungo lasco fino a nord di La Maddalena, mentre nella bolina di rientro lo Swan 115 ha aumentato il distacco dall'inseguitore diretto riuscendo a vincere per 2 minuti e 47 secondi.



