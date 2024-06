Seggi chiusi nell'Isola, domani 2/o giorno per l'election day

Seggi chiusi in Sardegna nel primo giorno dell'election day. Oltre alle europee, infatti, nell'Isola si vota per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale in 27 centri. Tra questi il capoluogo di regione, Cagliari, assieme ad altri quattro centri oltre i 15mila abitanti: Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai.

Domani, domenica 9 giugno, si riprende alle 7 e si potrà votare sino alle 23. Lo scrutinio per le europee inizierà subito, mentre bisognerà attendere le 14 di lunedì 10 giugno per l'avvio dello spoglio per le comunali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA