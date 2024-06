Seggi aperti in Sardegna, al via il voto per europee e comunali

Seggi aperti in Sardegna per il voto all'election day. Sono 1.844 le sezioni nelle quali è suddivisa la Sardegna dove, oltre alle europee si vota per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale in 27 centri. Tra questi il capoluogo di regione, Cagliari, assieme ad altri quattro centri oltre i 15mila abitanti: Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai.

Complessivamente sono chiamati alle urne circa 1,5 milioni di sardi, (415mila quelli per le amministrative suddivisi in 473 sezioni).

Si potrà votare oggi sino alle 23 e si riprenderà domani dalle 7 alle 23. Lo scrutinio per le europee inizierà subito, mentre bisognerà attendere le 14 di lunedì 10 giugno per l'avvio dello spoglio per le comunali.

Tra le principali sfide a Cagliari il duella tra il candidato del Campo largo Massimo Zedda e l'esponente del centrodestra Alessandra Zedda. Tre sono gli outsider, Giuseppe Farris con una lista civica, Emanuela Corda con Alternativa e Claudia Ortu con Cagliari popolare - Alternativa di classe, sostenuta da Potere al Popolo e Pci.

Cinque sono anche gli aspiranti sindaco a Sassari: oltre al rettore dell'Università Gavino Mariotti, espressione del centrodestra, Giuseppe Mascia per il Campo largo e tre candidati sostenuti da liste civiche: Mariano Brianda, Nicola Lucchi e Giuseppe Palopoli. Due gli sfidanti ad Alghero: Marco Tedde per il centrodestra e Raimondo Cacciotto per il campo largo.



