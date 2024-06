Riqualificazione strade a Cagliari, 590 interventi su buche

Continua la manutenzione e la riqualificazione delle strade di Cagliari attraverso il Global Service che il Comune ha affidato ad AVR Spa. Molte delle segnalazioni sono arrivate con una chiamata al numero verde 800116444. Gratuito da rete fissa e mobile, il nuovo servizio, attivo continuativamente 24 ore al giorno (festivi compresi), ha ricevuto a maggio 127 telefonate e consentito di programmare 51 interventi su strade e marciapiedi, a fronte di 76 di pronto intervento realizzati con le squadre in strada per eliminare possibili cause di pericolo a persone e circolazione stradale.

Sempre nel solo mese di maggio sono stati 590 gli interventi con bitume a freddo su buche, avvallamenti e cedimenti del nastro stradale. Sono 28 gli attraversamenti pedonali rinnovati e 119 quelli di stop.

Con la direzione dei lavori affidata ai tecnici comunali del Servizio Opere strategiche, Viabilità, Infrastrutture viarie e reti, sono stati realizzati 11 nuovi stalli disabili, 12 nuovi stalli auto e 9 nuovi stalli moto.



