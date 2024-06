Incendi: un Canadair in azione nel centro Sardegna

È stato richiesto anche l'intervento di un Canadair proveniente da Ciampino per l'incendio che sta interessando le campagne di Dorgali (Nuoro), in località Riu Filine.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Corpo Forestale e stanno lavorando anche due squadre dell'Agenzia Forestas e una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro. Sul posto sta operando anche l'elicottero proveniente dalla base di Villasalto.

Fiamme anche a Escalaplano, in località "C.Nieddia", dove l'elicottero e le squadre a terra hanno avuto la meglio del rogo che è stato spento poco dopo le 13..

Complessivamente oggi in Sardegna sono stati registrati 13 incendi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA