Election day, a Cagliari boom di rinunce per componenti di seggi

Boom di rinunce da parte di presidenti di seggio e scrutatori per questa tornata elettorale dell'election day a Cagliari, dove si vota per le europee e le comunali. Dal Comune fanno sapere che vi è stato un incremento di rifiuti che ha superato anche quelli registrati per le regionali di fine febbraio.

Mercoledì 5 c'era stato anche un appello lanciato, attraverso un comunicato stampa, per la ricerca di presidenti di seggio.

L'amministrazione, secondo quanto appreso, ha risolto in parte con questa manifestazione di interesse lanciata sulla stampa e sui canali social e, in parte, con chiamate last minute. Questa mattina, però, era già stato tutto risolto e i seggi delle 210 sezioni di Cagliari si sono potuti insediare regolarmente.



