Anche la candidata a sindaca di Cagliari Claudia Ortu ha votato nel giorno dell'election day.

Verso le 17 l'aspirante prima cittadina, sostenuta dalla lista Cagliari popolare - Alternativa di classe (Potere al Popolo e Pci) si è presentata al seggio 405 all'interno dell'istituto magistrale Eleonora d'Arborea in via Palomba per esercitare il suo diritto al voto.



