Bolle e Mannoia per i 50 anni degli scavi di Mont'e Prama

Tre festival - internazionale dell'archeologia, letterario e Archeofilm - per celebrare una storica ricorrenza: il 50/o anniversario dalla scoperta dei Giganti di Mont'e Prama, nel Sinis a Cabras, nell'Oristanese. La fondazione presieduta da Anthony Muroni ha allestito tre cartelloni a partire dal 21 giugno, dove l'archeologia si intreccia a musica, cinema, teatro, danza, letteratura.

"Una formula che nelle prime due edizioni ha funzionato bene - ha sottolineato Anthony Muroni - occasione per unire momenti scientifici di grande interesse con momenti più leggeri per coinvolgere quante più persone nella conoscenza dei nostri siti archeologici". L'area archeologica di Tharros per l'estate di Mont'e Prama ospita gli spettacoli già sold out di Roberto Bolle, il 12 luglio, e il concerto di Fiorella Mannoia, il 21 e 22. Il 19 luglio poker d'assi del jazz: Chris Potter, Brad Mehldau, John Patitucci, Johnathan Blake.

Il festival dell'archeologia, dal 21 al 29 giugno, oltre Cabras toccherà Oristano, Abbasanta e Laconi. Tra gli ospiti Sean Hemingway, direttore dell'area greco-romana del Met di New York, Paolo Mieli, Marcello Veneziani. E ancora Paolo Giulierini, già direttore del Man di Napoli, Fatma Nait Ighil, direttrice del museo del Bardo di Tunisi, Carme Hortalà, direttrice del museo archeologico della Catalogna, Helena Koenigsmarková del Museo delle Arti decorative di Praga. Tra i nomi anche Sabrina Giannini, Mauro Aprile Zanetti, Vittorio Sgarbi che al Nuraghe Losa presenterà "Caravaggio", Silvano Tagliagambe, Raimondo Zucca, l'ambasciatore italiano in Spagna Giuseppe Buccino Grimaldi e la direttrice del Man di Madrid Isabel Izquierdo.

Nomi di spicco anche per Archeofilm, dal 2 al 4 luglio nell'area archeologica di Tharros con una serie di proiezioni di corti e docufilm. Dal 6 al 9 luglio, spazio al festival letterario "Isola dei Giganti". Tra gli ospiti, Piergiorgio Pulixi, Jacopo Veneziani, Syusy Blady, Vanessa Roggeri, Alessandro Giuli, Marina Massironi, Elena Pau. Lorenzo Terenzi e Veronica Cruciani, Francesco Medda Arrogalla e Lia Careddu ricorderanno Michela Murgia, la scrittrice e intellettuale di Cabras scomparsa nel 2023.

Sempre a Tharros sarà protagonista il 16 luglio il coro del Teatro Lirico di Cagliari e il 18 l'orchestra. Il 17 il Teatro di Sardegna porta in scena "Il Giorno del giudizio".



