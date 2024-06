A 105 anni al seggio di Nuoro a votare per le europee

Nel marzo scorso l'ANSA aveva raccontato la storia di due fratelli ultracentenari di Nuoro.

Oggi quello più "grande" l'ingegnere di Nuoro Sebastiano Maccioni, che compirà 106 anni il 4 novembre, ha voluto prendere parte alle consultazioni elettorali per le europee. Dopo un'ora dall'apertura del seggio l'ingegnere ha varcato la porta della sua sezione e, tessera elettorale alla mano, ha esercitato il suo diritto al voto.

"Per la precisione sono andato a votare a 105 anni e sette mesi, visto che sono nato il 4 novembre del 1918", dice all'ANSA Sebastiano Maccioni che ricorda anche il primo voto: "Ho votato anche per la Costituente. Da quando è stato istituito il diritto di voto - ha detto - non ho mai mancato un appuntamento. È un dovere oltre che un piacere: ogni cittadino dovrebbe sentire la voglia e il desiderio di votare". Dalla casa di via Gialeto al seggio è andato a piedi accompagnato da una persona di fiducia: "Sino allo scorso settembre guidavo l'auto - ha spiegato - ora non posso più per un problema all'occhio".

Sebastiano Maccioni vive nel capoluogo barbaricino ed è laureato in matematica e ingegneria, mentre il fratello Antonio, 102 anni da qualche mese, vive a Cagliari ed è laureato in chimica e farmacia. Sono i due sopravvissuti di otto figli di una famiglia di agricoltori.





