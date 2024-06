Rai: sciopero tecnici Tgr Sardegna, edizioni ridotte per spoglio

Programmazione ridotta della Tgr Rai della Sardegna lunedì 10 e martedì 11 giugno in concomitanza con lo spoglio delle elezioni amministrative e l'arrivo dei risultati definitivi delle Europee in programma sabato 8 e domenica 9. Il taglio delle fasce informative è dovuto a uno sciopero indetto dai comparti tecnico, amministrativo, di produzione e di segreteria delle sedi di Sassari e Cagliari, che denunciano una grave carenza di personale.

Saranno dunque garantiti due soli spazi informativi in entrambi i giorni: un'edizione di 5 minuti del tg delle 19:35, uno speciale di mezz'ora dedicato ai risultati elettorali il 10 giugno dalle 23:30 e l'aggiornamento del sito web.

A comunicarlo saranno gli stessi giornalisti e giornaliste della redazione sarda che, riconoscendo la vertenza dei colleghi tecnici e amministrativi, hanno votato all'unanimità un testo autorizzato dall'azienda alla lettura, in tutte le edizioni di tg e gr del 9 giugno e pubblicato anche sul sito tgr.rai.it/sardegna.

L'astensione dal lavoro dei tecnici è la seconda tranche di una mobilitazione indetta dalle Rsu interne insieme a Cgil-Slc, Fistel-Cisl e Uilcom: le sigle denunciano da tempo l'urgenza di "un bilanciamento dell'organico dei tecnici, coerente con le fuoriuscite degli ultimi anni, oltre alla necessità - si legge nel documento sindacale - di aprire la strada ai trasferimenti interni, e di dichiarare finalmente la sede come centro di produzione così com'è già nella pratica".

L'obiettivo, ribadiscono i lavoratori in agitazione, "non è quello di danneggiare l'azienda né il pubblico, ma di poter svolgere al meglio il lavoro in termini quantitativi e qualitativi: non è però più possibile continuare con i ritmi imposti dalla mancanza di personale".



