Calcio e progetti educativi in carcere con il Cagliari

Calcio e progetti educativi per i detenuti nel carcere di Uta con "Lo sport ti AiUta". In campo anche il Cagliari calcio.

Nato nel 2022 dall'incontro tra la Fondazione Carlo Enrico Giulini, il Cagliari Calcio e la direzione-area educativa del carcere e reso possibile grazie alla disponibilità di Fondazione di Sardegna e al supporto di Sport e Salute e FIPE, l'intervento ha da subito avuto un obietitivo: rispondere ai bisogni della popolazione carceraria attraverso un'attività sportiva e ricreativa per migliorare la salute psico-fisica dei detenuti e favorire lo sviluppo delle proprie capacità relazionali nell'interazione con gli istruttori e i compagni di gioco.

Gli atleti-detenuti che hanno partecipato durante la stagione agli allenamenti guidati dal mister Mattia Belfiori, responsabile attività di base del Cagliari Calcio e della Cagliari Football Academy, hanno preso parte a un quadrangolare di calcio a 5. Primi e secondi classificati hanno affrontato il team guidato in attacco da Matteo Mancosu, attuale vice-allenatore dell'Under 15 del Cagliari, e composto da altri tecnici e dipendenti del club rossoblù.

Consegna di maglie e attestati da parte della presidente della Fondazione Carlo Enrico Giulini, Ilaria Nardi, e del presidente del club Tommaso Giulini, insieme al centrocampista rossoblù Marco Mancosu. Il numero 5 rossoblu ha ricevuto dai detenuti una creazione realizzata nella falegnameria della Casa Circondariale dedicata a Gigi Riva.

"Il progetto che vede coinvolti i nostri tecnici e tutta la struttura che ogni giorno lavora con i ragazzi dell'attività di base, il settore giovanile e l'Academy - ha detto Matteo Mancosu - è cruciale perché porta anche in un contesto come la Casa Circondariale di Uta i più sani valori dello sport finalizzati ad accrescere le relazioni interpersonali. Una volta di più dimostriamo come lo sport sia la base solida per molteplici obiettivi, in primis la crescita dell'individuo all'interno di un collettivo. In tal senso il Cagliari Calcio risponde sempre presente portando il proprio contributo con tutti gli attori coinvolti nei vari ambiti".



