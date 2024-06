Berchidda, ragazzi con disabilità a lezione dai vigili del fuoco

I ragazzi con disabilità dell'associazione onlus Orchestra Spensierata di Berchidda e i volontari che vi operano, hanno incontrato i vigili del fuoco del comando di Sassari, che per l'occasione hanno fatta tappa nella piazza principale della cittadina.

All'incontro hanno partecipato anche gli alunni della scuola elementare del paese: tutti i ragazzi si sono cimentati nell'utilizzo delle attrezzature utilizzate quotidianamente durante gli interventi di soccorso, seguiti dell'occhio esperto dei vigili arrivati dalle sedi di Sassari ed Olbia.

L'entusiasmo dei partecipanti è stato contagioso e ad ognuno di loro è stato consegnato un attestato di partecipazione all'evento. Il comandante di Sassari, Antonio Giordano, ha sottolineato l'importanza di queste iniziative che contribuiscono a far conoscere l'attività del Corpo nazionale anche nei comuni in cui non è presente una sede permanente, ma nei quali i vigili si trovano spesso ad intervenire per attività di prevenzione e di soccorso urgente.



