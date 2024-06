Una Fiat 500 di una giovane nuorese è stata data alle fiamme nella notte, in via Tridentina, nel capoluogo barbaricino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro che hanno spento l'incendio e evitato che si propagasse sulle altre auto parcheggiate vicino.

La Fiat 500 è andata completamente distrutta dalle fiamme.

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa del rogo, le forze dell'ordine hanno avviato le indagini.



