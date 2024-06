Apre a Loiri una residenza per anziani privata convenzionata Asl

Aperta a Loiri la struttura Residenze Sanitarie Galluresi che ospita al suo interno una comunità integrata per anziani parzialmente autosufficienti e una struttura socio riabilitativa. La residenza privata di proprietà della società Villa San Giuseppe, è accreditata con la Asl Gallura e dispone di trenta stanze, tra singole doppie e triple. La struttura ha aperto le sue porte agli ospiti da circa trenta giorni, arrivando ad essere già quasi al completo.

Ultimata recentemente seguendo una progettazione green ed ecosostenibile, la residenza è dotata di pannelli fotovoltaici che ne garantiscono un costante approvvigionamento di fonte energetica, con un sistema innovativo di recupero delle acque piovane, e un sistema di demotica avanzato. Dopo Padru, Pattada, Anela e Olbia, la società Villa San Giuseppe Sr, arriva adesso a Loiri. La sua realizzazione è il frutto di un dialogo con l'amministrazione locale guidata da Francesco Lai e delle esigenze rappresentate dal territorio, in cui la carenza di strutture per anziani e persone con disabilità è significativa.

"Sono lieto di inaugurare questa residenza a Loiri - afferma l'amministratore unico di Villa San Giuseppe Srl, Giuseppe Casillo - che arriva anche grazie ad una stretta collaborazione con gli amministratori locali che hanno sentito da subito l'esigenza di offrire questo importante servizio di assistenza alla comunità".

Durante l'inaugurazione ufficiale sabato 8 giugno si terrà una tavola rotonda alla presenza del vice presidente della Regione e assessore alla Programmazione, Giuseppe Meloni, il sindaco di Loiri Francesco Lai, Tommaso Pintori delegato Uneba, Paolo Tecleme capo gabinetto assessorato Sanità e servizi sociali della Regione e la direttrice della struttura Mariassunta Canu.



