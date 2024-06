A Cagliari debutta il trio Sollima, Bevilacqua e Maestrini

Chiude con un recital cameristico classico-contemporaneo la stagione concertistica del teatro Lirico di Cagliari. Il raffinato violoncellista siciliano di fama mondiale, Giovanni Sollima, e le giovani e talentuose Clarissa Bevilacqua al violino e Carlotta Maestrini al pianoforte sono gli attesi protagonisti del concerto in programma martedì 11 giugno alle 20,30.

Il recital cameristico segna il debutto a Cagliari del trio, applaudito in diversi teatri. Il concerto spazia dalla musica classica di Ludwig van Beethoven a quella contemporanea della band dream rock "Sigur Ros", della band Nu Metal "System of a Down" e dello stesso Giovanni Sollima. Una serata insolita e interessante nella quale la musicalità visionaria di un artista affermato come Sollima, il compositore italiano più eseguito nel mondo, incontra due musiciste giovanissime che catturano il pubblico grazie ad una straordinaria abilità tecnica.

Clarissa Bevilacqua, classe 2001, è infatti una violinista capace di incantare il pubblico grazie alla sua spiccata musicalità, contagiosa ed ispiratrice. Il suo album di esordio "Dream Catcher" ha riscosso lusinghieri riconoscimenti a livello internazionale.

Nata a Palermo nel 2005, la pianista Carlotta Maestrini ha conquistato diversi premi in concorsi tra cui Gianluca Campochiaro, Steinway di Verona, Eliodoro Sollima, Premio Abbado, Ibla. Ha debuttato a nove anni con il concerto in Re maggiore per pianoforte e orchestra di Haydn a Lecce, diretta da Francesco Libetta. Carlotta Maestrini ha ricevuto il Premio "Città dei Talenti" 2018.



