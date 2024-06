Vela: prosegue a Porto Cervo l'Armani Superyacht Regatta

Un leggero vento da nordest ha caratterizzato, come da previsioni, la seconda giornata della Giorgio Armani Superyacht Regatta, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del title sponsor Armani.

La linea di partenza è stata posizionata all'interno del Passo delle Bisce dove la pressione del vento, circa 6-8 nodi, era leggermente maggiore. Alle 12.45 i Superyacht sono partiti al lasco aprendo i loro gennaker di oltre 600 mq per navigare su un percorso nel canale di La Maddalena, lasciare l'isola di Spargi a dritta e concludere, con aria leggera, al faro dell'isola di Barrettinelli di Fuori, il punto dove l'Arcipelago si apre sulle Bocche di Bonifacio. Primo, sia in tempo reale che in tempo compensato, è stato lo Swan 115 Moat del socio YCCS Juan Ball con Guillermo Parada alla tattica e Pablo Difazio al timone. "Oggi l'aria era molto leggera - ha spiegato Parada - abbiamo fatto una buona partenza e abbiamo saputo prendere le giuste decisioni in alcuni punti difficili del percorso, con improvvisi cali di vento o cambi di direzione, così oggi è arrivata la prima, e sperabilmente non l'ultima, vittoria di giornata".

A seguire sono partiti gli yacht impegnati nel Southern Wind Rendezvous il cui percorso, tutto all'interno del canale di La Maddalena, prevedeva una boa da doppiare davanti a Spargi per fare poi ritorno al punto di partenza. Trattandosi di una competizione amichevole, gli equipaggi con a bordo familiari e amici, hanno potuto godere appieno del piacere di navigare tra le rocce dalle particolari forme che caratterizzano questa zona della Sardegna, tra cui la celebre Roccia dell'Orso (Palau) che dall'alto sembra osservare i superyacht mentre navigano. Come si sa, tra due barche simili scatta subito la competizione, così è stato anche tra i due Southern Wind 96, Nyumba e Liberty arrivati quasi appaiati sulla linea d'arrivo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA