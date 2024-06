Todde, 'nuova bozza rinnovabili successo delle Regioni'

"Questa bozza accoglie le richieste che la Sardegna aveva fatto. Ora dobbiamo completare il percorso, che verrà fatto domani mattina e poi nelle giornate successive per confermare le istanze e poterne discutere nelle sedi opportune". Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, commenta la nuova bozza del ministero dell'Ambiente sulle rinnovabili.

"Ci sarebbero state altre cose che avremmo voluto - prosegue la governatrice - ma che saremmo in grado di gestirci anche a livello regionale. Vorrei ringraziare per il grandissimo lavoro che hanno fatto i miei assessori Emanuele Cani e Rosanna Laconi, che hanno lavorato giorno e notte con interlocuzioni col ministero senza mai fermarsi".

"Questa bozza - osserva ancora Todde - incide sul transitorio, quindi noi come regione potremmo fare in modo di definire come dare le autorizzazioni, mentre sulle autorizzazioni gelate dovremmo procedere noi. Per questo motivo il disegno di legge che abbiamo presentato in consiglio andrà avanti e avrà proprio l'obiettivo di salvaguradre la Sardegna su autorizzazioni che non sono compatibili rispetto allo sviluppo del territorio che noi vogliamo".

"Il fatto di aver alzato la voce - conclude la presidente della Regione - e di aver fatto capire che siamo interlocutori seri ha fatto in modo di essere rispettati rispetto al passato. In un mese e mezzo abbiamo ottenuto quei risultati che in due anni e mezzo non sono stati portati a casa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA