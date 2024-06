Sos degli studenti fuori sede,più posti letto e mense a Cagliari

Posti letto insufficienti a Cagliari per gli studenti fuori sede: si aspetta ancora l'apertura della struttura di via Biasi. E poi problemi per la mensa e altri disagi: dai trasporti alla sicurezza nei pressi delle strutture universitarie. Tanti chiedono che il Campus La Plaia rimanga aperto anche ad agosto per motivazioni didattiche (tirocini, tesi di laurea) e logistiche (traslochi impraticabili). È uno dei passaggi della lunga lettera dei ragazzi delle case dello studente di viale La Plaia e via Businco a Regione, Comune e Università di Cagliari.

Criticità vecchie e nuove. "Recentemente - denunciano gli studenti - abbiamo assistito all'ennesimo taglio, questa volta sul personale di portierato e vigilanza esterna, e riteniamo che non sia corretto risparmiare sull'efficienza e soprattutto sulla sicurezza delle strutture universitarie. Questi sono solo alcuni dei problemi, e ognuno ha seria urgenza di essere affrontato: noi abbiamo il dovere di evidenziarli, a voi spetta il compito di attivarvi per risolverli".

Poi una riflessione: "L'esperienza da studente fuori sede, oggi più che mai, rimane una fondamentale tappa per tutti coloro che nel capoluogo, attraverso tanti sacrifici, forgiano la propria personalità e sognano guardando al futuro. Ed è proprio la capacità di sognare che si sta perdendo. La crescente sfiducia ci attanaglia e ci opprime sempre più. L'ambizione, l'ottimismo e l'energia che dovrebbero alimentare il nostro sogno vengono invece spazzate via da una realtà sempre più insostenibile".

"Come si può trovare la forza di andare avanti - si chiedono i ragazzi - quando vengono a mancare i sostegni di base che per legge ci spettano e per cui tanto ci siamo impegnati? Da diversi anni ormai il panorama del diritto allo studio cagliaritano presenta una situazione non tra le più rosee. Crediamo che Cagliari sia una splendida città, e siamo convinti anche che possa offrire il meglio alla popolazione universitaria. Noi ci crediamo, e voi?"



