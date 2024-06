E-Distribuzione, a Quartucciu nuova opera di Manu Invisible

Una nuova opera di street art firmata Manu Invisible è stata inaugurata all'Istituto comprensivo statale "Ermanno Cortis" di Quartucciu con il supporto della Fondazione Domus de Luna, sempre in prima linea per prendersi cura di bambini e madri in situazioni di difficoltà.

All'inaugurazione ha partecipato anche il sindaco di Quartucciu, Pietro Pisu. Manu Invisible ha realizzato su due pareti della scuola e sulla cabina elettrica di E-Distribuzione l'opera "Firmamento" che esprime come il linguaggio non verbale legato alla mimica sia universale, raggiungendo così ogni etnia, ogni popolo, ogni coscienza. Il "muro delle firme" si trasforma nel muro del "Firmamento", dove ogni partecipante si cala nella parte di una stella: che sia nascente o cometa, fanno tutte parte della stessa galassia.

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, è promotrice da tempo del progetto Cabine d'Autore, il cui fine è trasformare le cabine elettriche in opere di Street Art.

Noti writer e artisti di strada portano la loro creatività, energia e originalità sui muri delle infrastrutture elettriche, trasformandole in elementi di pregio artistico capaci di integrarsi sempre di più nel territorio urbano ed extraurbano.

"Siamo orgogliosi e felici di aver contribuito alla realizzazione di quest'opera - afferma Roberta Casciello, responsabile Salute, sicurezza e ambiente dell'Area operativa Sardegna di E-Distribuzione - e di aver avuto la possibilità di apprezzare ancora una volta l'arte e l'energia di Manu Invisible, con cui abbiamo già collaborato in altre occasioni, con l'Istituto Ermanno Cortis e con Domus de Luna, di cui siamo partner in tante iniziative".



