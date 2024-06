Comunali: M.Zedda, Cagliari città della pace nel Mediterraneo

"Ci prenderemo cura della città, della manutenzione delle sue strade, delle piazze, dei parchi, della pulizia. Vorremmo lanciare innanzitutto una sfida a noi stessi scalando le classifiche sulla qualità della vita e in quella dei servizi pubblici, dell'abbattimento dell'inquinamento alle superfici di verde, dalle politiche di mobilità sostenibile ai servizi sociali, candidando Cagliari con a fianco la Regione come città della pace, della cooperazione e delle relazioni nel Mediterraneo. Una finestra aperta europea che guardi il resto del bacino mediterraneo". Racconta così Massimo Zedda, candidato sindaco di Cagliari per il centrosinistra - già primo cittadino dal 2011 al 2019 - gli obiettivi della coalizione di dieci liste che lo sostiene per il futuro governo del capoluogo.

"Vorremmo prenderci cura delle persone, dei loro bisogni, delle tante esigenze, nell'assicurare a tutte e a tutti tanti diritti ancora negati", aggiunge ancora davanti a un migliaio di persone che hanno riempito piazza Garibaldi.

Prima di lui sul palco si sono avvicendati i rappresentanti delle liste a sostegno, insieme alla deputata Francesca Ghirra e la presidente della Regione Alessandra Todde. Dalla governatrice un appello accorato a scegliere Massimo Zedda per dare risposte ai disagi e alle criticità di tutti i quartieri.

Zedda parla tra gli applausi e le bandiere sventolanti dei partiti che sostengono la coalizione e punta sulle persone: "Sogniamo una città aperta, incuriosita dagli altri, dalla diversità, in tutte le direzioni questa si manifesti, dalla libertà di amare chi ci pare, senza che per legge si stabiliscano gli affetti".

Parte dalle questioni cruciali che riguardano la Sardegna, ringrazia Todde per l'impegno che mette nel risolvere "le mancanze di cinque anni della precedente giunta". Punta sulla sanità e i servizi sociali, con la "chiusura anche a Cagliari di asili nido e di servizi legati all'istruzione e all'aiuto di famiglie con figli, nei ritardi accumulati nell'erogazione del bonus nidi, le attività extra-scolastiche". "Servirà uno sforzo straordinario anche per arginare il fenomeno della carenza di abitazioni, dell'assenza di manutenzione degli immobili di proprietà della Regione e del Comune".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA