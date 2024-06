Comunali: Corda, 'un voto libero per cambiare Cagliari'

"È stata una bellissima campagna elettorale, contro tutti, proponendo le nostre idee, ma soprattutto un concetto: il voto libero". Con queste parole Emanuela Corda, candiodata sindaca di Cagliari con Alternativa ha chiuso la campagna elttorale in vista del voto di sabato 8 e domenica 9 giugno.

"In questo momento - ha detto l'ex parlamentare durante un flash mob in piazza Costituzione - noi difendiamo la democrazia contro il bipolarismo e contro leggi liberticide, inique, escludenti, incostituzionali. Abbiamo portato questo progetto a Cagliari per cambiare la città. Una proposta libera con un solo simbolo. Un gruppo coeso, un programma ben costruito e soprattutto senza debiti di riconoscenza. Chiediamo di votare l'8 e 9 giugno Emanuela Corda con Alternativa e di fare una scelta libera".



