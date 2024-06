Comunali: A.Zedda, pronti alla storia con prima sindaca Cagliari

Prima un'introduzione musicale con i deejay. Poi la musica di Rocky. E sul palco, mani al cielo a salutare tutti, sale Alessandra Zedda, candidata sindaca di Cagliari per il centrodestra, per la chiusura della campagna elettorale. Con lei sette liste: Fdi, Lega, Fi, Riformatori sardi, Psd'Az, Sardegna al centro 20Venti, Alleanza Sardegna.

"Una grande emozione - ha detto subito - e un grande impegno per la nostra Cagliari con tutta l'attenzione e la voglia di cambiamento che la cura di una donna può dare. Cagliari è pronta a scrivere una nuova storia che passa per la prima donna sindaco della città. Una sfida che ci hanno rappresentato difficile, ma una bellissima sfida fatta per la città che amiamo".

Una citazione di una canzone di Biagio Antonacci. Poi un siluro al centrosinistra: "Il nostro è un percorso molto diverso dai signori del no che hanno deciso di sedurre e abbandonare Cagliari per una poltrona più comoda". Un richiamo alle tradizioni del capoluogo: "andiamo fieri della nostra città, della nostra cultura e della nostra identità. Persona e famiglia per noi sono al centro. Ma per noi è importante riscoprire la nostra vocazione al commercio".

Il turismo? "Due giorni di permanenza in città non possono essere un valore - ha detto Zedda - Cagliari merita di più. È una città bellissima, però ha bisogno di un passo diverso.

Viabilità e traffico devono essere riorganizzati. Abbiamo in mente un piano straordinario dei parcheggi". E ancora: "sogniamo una Cagliari dell'Università della nautica, del design, una città senza periferie, aperta a tutti".

Non sono mancati i riferimenti agli ultimi fatti di cronaca nera: "serve un patto forte per la sicurezza. Anche coinvolgendo gli altri sindaci della città metropolitana".

Pronti a bussare anche alle porte della Regione per una "legge speciale per fare crescere la città". Un cenno all'Anfiteatro romano, chiuso da anni: "Cagliari deve riprendersi la sua storia".

Quindi l'appello al voto e l'applauso finale: "possiamo fare la storia della città con la prima donna sindaco".



