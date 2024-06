Campagna per le Comunali al rush finale, ultimi appelli al voto

Ultimi fuochi di campagna elettorale nei tre principali comuni della Sardegna chiamati al voto sabato 8 e domenica 9 giugno. I candidati a sindaco, cinque a Cagliari, cinque a Sassari e due ad Alghero, spendono le ultime parole e risorse nei comizi per convincere gli elettori a non disertare le urne.

Nel capoluogo sardo tra oggi e domani si esauriranno gli ultimi proclami in piazza. Stasera alle 18.30 apriranno la contesa dei comizi le candidate Alessandra Zedda e Emanuela Corda. Zedda, ex vicepresidente della Regione e assessora al Lavoro della giunta Solinas, candidata del centrodestra, dà appuntamento agli elettori al parco Lions, nei locali del ristorante Solstitium per chiudere la campagna e lanciare la sfida finale per la conquista di Palazzo Bacaredda: se eletta, sarebbe la prima donna sindaca a guidare il comune.

Sempre stasera e sempre alle 18.30, la leader di Alternatica ed ex Cinque stelle, Emanuela Corda, ha scelto una chiusura itinerante: incontrerà i suoi candidati e gli elettori prima in una passeggiata lungo via Garibaldi, quindi con un flash mob alle 19.30 in piazza Costituzione, per poi spostarsi in piazza Yenne e concludere con il comizio al Padiglione Nervi. Ancora stasera, alle 19, Massimo Zedda, candidato del centrosinistra, chiuderà in piazza Garibaldi, affiancato dalla presidente della Regione, Alessandra Todde.

Domani si terranno le chiusure degli altri due candidati: alle 17 Claudia Ortu, con Cagliari popolare - Alternativa di classe, sostenuta da Potere al Popolo e Pci, sarà a Is Mirrionis, nello spazio antistante l'ex scuola popolare; mentre l'ex Forza Italia, Giuseppe Farris, sostenuto dal Movimento CiviCa 2024, sarà alle 19.30 all'anfiteatro di Marina Piccola.

A Sassari il ciclo di chiusure si completerà oggi in piazza d'Italia: qui, dalle 19, il candidato del centrosinistra, Giuseppe Mascia, chiamerà a raccolta i sostenitori delle sue sette liste. Gli altri candidati hanno già chiuso la loro campagna elettorale: lunedì è stato il rettore Gavino Mariotti, alfiere del centrodestra, a spegnere i riflettori sulla sua travagliata corsa al voto con un comizion all'emiciclo Garibaldi. Ieri sera hanno invece concluso in piazza i tre aspiranti sindaci sostenuti da movimenti civici: Mariano Brianda con tre liste, Giuseppe Palopoli con la lista Sassari svegliati, e l'assessore uscente Nicola Lucchi, con sei liste.

Ad Alghero, oggi chiuderà la campagna elettorale l'ex consigliere regionale di FI, Marco Tedde, candidato del centrodestra (piazza Porta Terra alle 19), mentre domani, sarà la volta del candidato del centrosinistra allargato, Raimondo Cacciotto (18,30 piazza Porta Terra).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA