Basket: la Dinamo Sassari ingaggia Matteo Tambone

Matteo Tambone è un giocatore della Dinamo Banco di Sardegna Sassari.

La combo guard in arrivo dalla Vuelle Pesaro, dove ha giocato nelle ultime quattro stagioni, ha firmato un biennale con i sassaresi dove va a rafforzare il reparto degli italiani, considerato fondamentale nella programmazione della dirigenza biancoblu.

"Siamo contenti di aver firmato un giocatore come Tambone, che ha personalità ed esperienza in serie A per essere una pedina importante nella base italiana del roster. Arriva con noi nel pieno della maturità cestistica, è un eccellente professionista e si è sempre calato perfettamente nel ruolo che gli è stato dato", commenta il general manager della Dinamo, Federico Pasquini.

Tambone, nato a Graz, in Austria 30 anni fa, è cresciuto cestisticamente nelle giovanili della Virtus Roma, per poi passare in A2 a Ravenna e Treviglio, prima di approdare in A1 a Varese e quindi accasarsi a Pesaro nel 2020, dove ha chiuso l'ultimo campionato con una media di 7.4 punti in 23 minuti.

È una combo guard che gioca da specialista. Molto bravo difensivamente sia sulla palla che faccia a faccia con un avversario, ha tiro da 3 punti e ha intelligenza nel capire il gioco e il ritmo. È una guardia che all'occorrenza può anche giocare da playmaker o in appoggio.

"Sono felice di aver firmato con la Dinamo che ritengo essere una delle migliori società a livello italiano. Sono convinto di aver scelto il meglio per il mio percorso - ha dichiarato il giocatore - Affronto con grande entusiasmo e ambizione questa nuova tappa della mia carriera, sono pronto a dare il massimo per un club così importante".



