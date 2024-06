A Quartu premialità Tari per il secondo anno consecutivo

L'amministrazione comunale di Quartu Sant'Elena rinnova la campagna volta a incentivare i comportamenti virtuosi dei contribuenti e con quasi 500mila euro di investimento rilancia la premialità per la Tassa sui rifiuti.

Introdotto lo scorso anno, lo sconto sulla Tari intende mostrare vicinanza verso quei cittadini che si comportano responsabilmente nei confronti della collettività e ispirare chi, invece, non se ne preoccupa, gravando così ulteriormente sulle spese altrui. Il vigente regolamento per la tassa sui rifiuti, aggiornato dalla giunta Milia, dedica un articolo a esenzioni e riduzioni a favore di contribuenti che si trovino in possesso di determinati requisiti. Il comma 9 in particolare prevede che l'amministrazione possa "promuovere forme di premialità a favore dei contribuenti virtuosi, secondo criteri stabiliti dalla Giunta comunale con propri atti di indirizzo" e che "alla spesa si fa fronte con risorse del Bilancio comunale".

"Ripetiamo la premialità per il secondo anno consecutivo, con l'intenzione di proseguire anche negli anni a venire, compatibilmente con le risorse a disposizione, per dare impulso e continuità alla campagna che stiamo conducendo contro l'evasione fiscale - spiega il vice sindaco Tore Sanna -. È una politica studiata per ringraziare fattivamente i cittadini che contribuiscono in maniera consapevole al processo di raccolta e conferimento dei rifiuti, ma anche per sottolineare quanto sia importante quel contributo, perché pagare le tasse permette di soddisfare i bisogni pubblici della cittadinanza e quindi accrescere il benessere di tutta la comunità".



