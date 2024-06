Sassari, la Camera di commercio accelera su transizione digitale

Con il progetto "La Camera del futuro", la Camera di commercio di Sassari imprime un'accelerata al processo di transizione digitale dell'ente, sia per quanto riguarda l'organizzazione interna, sia per ciò che concerne i rapporti e i servizi per l'utenza. Il progetto, presentato dai vertici camerali, è realizzato con il suppporto di Infocamere, si svilupperà nell'arco di un triennio, dal 2024 al 2026, e consentirà all'ente sassarese di intraprendere un percorso di modernizzazione nel segno della digitalizzazione e dell'innovazione.

Con Infocamere sono state programmate diverse iniziative di accompagnamento al cambiamento, di miglioramento delle competenze interne e di efficientamento dei flussi di lavoro interni che riguardano in particolare l'assessment e formazione per l'avvicinamento al digitale e il supporto alla comunicazione attraverso l'intranet camerale.

Il progetto prevede importanti soluzioni quali lo sportello digitale di assistenza per la gestione delle richieste dell'utenza basata su agenti muniti di intelligenza artificiale (chatbot), integrata con i sistemi per la presa di appuntamenti con operatori camerali. L'attività dello sportello web sarà arricchita con funzionalità evolute per la gestione di incontri con l'utenza.

Inoltre sarà operativo anche uno sportello servizi per la gestione di adempimenti e flussi di lavoro con l'utenza basati su logiche di erogazione on line con modalità self service.





