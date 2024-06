Legambiente e Ichnusa, nasce il decalogo per le vacanze

Ichnusa e Legambiente insieme per il lancio del Decalogo del rispetto, una summa dell'amore e del rispetto dei sardi per la Sardegna, consegnata con fiducia ai turisti e firmata da due realtà che da sempre si impegnano per la tutela della bellezza dell'Isola.

Un invito a scoprire la Sardegna in tutta la sua unicità e bellezza e, allo stesso tempo, un appello al turista per aiutare a tenerla intatta e pulita, proprio come se fosse casa sua.

Secondo un'indagine scattata da Astraricerche, 6 italiani su 10 hanno già vissuto l'incanto della Sardegna, almeno una volta nella vita. Tra questi, un terzo è tornato negli ultimi quattro o cinque anni. Un 15% di fedelissimi ha addirittura visitato l'isola ben tre o più volte nell'ultimo decennio. La metà degli italiani sogna di tornare in Sardegna nei prossimi due o tre anni. Un italiano su tre ha parenti, amici o colleghi che vivono in Sardegna, mentre circa il 12% (uno su otto) la frequenta assiduamente durante le estati o possiede una seconda casa, a testimonianza di un legame che va oltre la semplice vacanza.

"Abbiamo deciso di lanciare il Decalogo del Rispetto perché la Sardegna è la nostra casa - afferma Matteo Borocci, direttore del birrificio Ichnusa di Assemini - un tesoro da custodire con cura e rispetto, e vogliamo che chi viene a trovarci sappia che da noi è sempre il benvenuto, ma anche che ci sono delle regole da rispettare. Piccole accortezze come usare l'acqua con attenzione, rispettare la natura, avvicinarsi alle comunità locali, provare a imparare qualcosa sulla lingua e sulle tradizioni sarde e non abbandonare i rifiuti per terra. Su questo, la nostra posizione è netta: piuttosto che vedere le nostre bottiglie abbandonate dove non dovrebbero, preferiamo che non vengano bevute affatto".

"Da anni collaboriamo con il birrificio Ichnusa, condividendo valori profondi come la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio sardo - dichiara Annalisa Colombu, presidente di Legambiente Sardegna -. Il Decalogo del Rispetto rappresenta un altro passo concreto e significativo per proteggere l'isola e i suoi ecosistemi fragili. L'informazione e la sensibilizzazione dei turisti sono strumenti imprescindibili per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e questa iniziativa rafforza l'impegno di Legambiente nel far leva sul senso civico dei cittadini".



