A Cagliari è Zedda contro Zedda ma la sfida è a 5

La sfida è a 5, ma tutti gli occhi sono puntati sul duello Zedda contro Zedda (con la Z dura, come si pronuncia in Sardegna) per le comunali a Cagliari, il più importante appuntamento dell'election day dell'8 e 9 giugno quando saranno chiamati al voto anche i cittadini di 27 centri, per un totale di circa 415mila elettori, di cui cinque sopra i 15mila abitanti: Cagliari appunto, e poi Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai. In queste città è pevisto un eventuale turno di ballottaggio il 23 e 24 giugno.

Nel capoluogo sardo il centrodestra punta su una donna, l'ex vice presidente della Regione Alessandra Zedda, già assessora al Lavoro della giunta Solinas, esponente di Forza Itala passata alla Lega, per tentare di riconquistare la città amministrata fino alle Regionali da Paolo Truzzu, il meloniano sconfitto da Alessandra Todde. Zedda guida una coalizione che ha ritrovato l'unità sul suo nome dopo diversi tira e molla e incomprensioni tra i partiti a seguito della sconfitta alle regionali. Otto le liste per la maggioranza uscente: FdI, Lega, Fi, Riformatori sardi, Sardegna al centro 20Venti (con candidati Udc e di espressione del mondo sardista come l'autosospeso Gianni Chessa), Psd'Az, Alleanza Sardegna e Movimenti Civico. A sostegno della candidata del centrodestra anche Calenda con Azione.

Si tratta, invece, di una terza chance per il candidato del centrosinistra Massimo Zedda, già primo cittadino per due mandati dal 2011 al 2019, quando lasciò per tentare di conquistare la Regione ma fu sconfitto da Christian Solinas. Ora guida una coalizione di 10 liste che ricalcano il Campo largo che ha sostenuto Alessandra Todde nella corsa alla vittoria: Progressisti, Pd, M5s, Avs, Orizzonte comune, Sinistra futura, Cagliari Europea (Fortza Paris, Psi e Pri), A Innantis e le civiche Cagliari Avanti e Cagliari che vorrei. Tra i big nazionali arrivati a Cagliari in appoggio a Massimo Zedda, anche il leader di Iv Matteo Renzi.

Gli outsider sono tre: arriva dall'area di centrodestra - è stato assessore ed ex consigliere comunale di Fi - Giuseppe Farris, sostenuto dal Movimento CiviCa 2024. In corsa anche l'ex M5s, oggi leader nazionale di Alternativa, Emanuela Corda. Mentre da sinistra arriva la proposta di Claudia Ortu con Cagliari popolare - Alternativa di classe, sostenuta da Potere al Popolo e Pci.

Cinque sono anche gli aspiranti sindaco a Sassari: oltre al rettore dell'Università Gavino Mariotti, espressione del centrodestra, Giuseppe Mascia per il Campo largo e tre candidati sostenuti da liste civiche: Mariano Brianda, Nicola Lucchi e Giuseppe Palopoli.

